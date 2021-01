VW im Corona-Jahr: Verkaufszahlen bei Kernmarke eingebrochen Stand: 12.01.2021 12:52 Uhr Volkswagen hat bei den Verkaufszahlen seiner Kernmarke einen deutlichen Einbruch erlitten. Wie bei allen Autobauern war 2020 geprägt von der Corona-Krise.

Insgesamt gingen die Auslieferungen der Kernmarke verglichen mit 2019 um 15,1 Prozent zurück. Dies teilte das Wolfsburger Unternehmen am Dienstag mit. Weltweit brachte die Marke VW Pkw im abgelaufenen Jahr rund 5,3 Millionen Wagen an die Kunden. Das waren fast eine Million Fahrzeuge weniger als noch im Vorjahr. 2020 war für so gut wie alle Autobauer von Absatzeinbrüchen geprägt, weil die Nachfrage aufgrund der hohen wirtschaftlichen Unsicherheit vieler privater und geschäftlicher Kunden abrutschte.

Schlecht in Europa, besser in China

Spürbar schlecht schnitt dabei insbesondere die Heimatregion Westeuropa ab. Hier verzeichnete Volkswagen ein Minus von knapp einem Viertel (23,4 Prozent). In China, wo sich die Pandemie-Lage zwischenzeitlich wieder stabilisiert hatte, verzeichnete der Konzern einen Rückgang um 9,9 Prozent in der Jahres-Absatzstatistik.

Videos 2 Min Corona Kompakt: Verkaufstief bei Volkswagen Fitnessstudios dürfen wieder öffnen und mehr als 1.200 Crewmitglieder des TUI-Schiffes "Mein Schiff 3" reisen nach Hause. Außerdem: Bei VW beläuft sich das Verkaufstief auf 67 Prozent. (12.05.2020) 2 Min

E- und Hybridautos hellen Bild etwas auf

Wie bei anderen Autoherstellern hellte der positive Trend bei den Verkäufen von Elektro- und Hybridautos das Bild jedoch etwas auf. So meldete der VW-Konzern für seine Hauptmarke 2020 eine Steigerung der Auslieferungen rein batteriebetriebener Modelle auf fast das Dreifache des Vorjahres. Bei E-Autos insgesamt - also auch solchen mit Plug-in-Hybridantrieben - lag das Plus bei 158 Prozent.

Volkswagen hält weiter größten Marktanteil in Deutschland

Auch war Volkswagen nach bisherigen Berichten hierzulande sehr viel schlechter weggekommen als noch 2019. Die Hauptmarke des weltgrößten Autokonzerns verbuchte laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) 21,3 Prozent weniger Neuzulassungen. Ihr relativer Marktanteil blieb mit 18 Prozent aber der größte. Am Mittwoch will Volkswagen Einzelheiten zu den Auslieferungen 2020 im gesamten Konzern nennen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.01.2021 | 13:00 Uhr