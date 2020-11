VW hält Höhe der Investitionen konstant Stand: 13.11.2020 14:30 Uhr Der Volkswagen-Konzern will trotz Corona-Krise seine Investitionen in den kommenden fünf Jahren stabil halten. Knapp die Hälfte des Geldes fließe in Zukunftstechnologien wie alternative Antriebe.

Die Gesamtausgaben bis einschließlich zum Jahr 2025 bezifferte das Unternehmen aus Wolfsburg mit rund 150 Milliarden Euro. Wie VW am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung zur Fünfjahresplanung in Wolfsburg mitteilte, fließen 73 Milliarden Euro in den Ausbau von Elektromobilität, Hybridtechnik und mehr eigene Software. Für Elektroantriebe werden demnach mit 35 Milliarden Euro noch einmal zwei Milliarden Euro mehr veranschlagt als bei der letzten Planung Ende 2019, für Digitales ist der Betrag mit 27 Milliarden ungefähr doppelt so hoch.

Voraussetzung ist "moderates Wachstum"

Der Konzern setzt bei seiner aktuellen Investitionsplanung ein "moderates Wachstums" der Weltwirtschaft und der wichtigsten Märkte voraus, allerdings "mit regionalen Unterschieden". Zudem sollen in der VW-Gruppe noch mehr Prozesse verschlankt und weniger nachgefragte Modelle gestrichen werden, wie es weiter hieß. Die chinesischen Gemeinschaftsunternehmen sind in den Kalkulationen für die Ausgaben noch nicht eingeschlossen.

Passat-Produktion geht nach Bratislava, Aero kommt nach Emden

Zudem verlagert der Autobauer die Produktion des Passat wie erwartet von Emden nach Bratislava. Das Modell soll ab 2023 in der slowakischen Hauptstadt vom Band laufen. In dem Werk in Emden soll neben dem vollelektrischen ID.4 künftig auch das E-Modell Aero produziert werden. Volkswagen war die Passat-Produktion an der Nordseeküste zu teuer geworden. In Slowenien werde der Mittelklassewagen künftig zusammen mit der Superb-Familie der Konzerntochter Skoda gebaut. So sollen die Kosten gesenkt werden.

Osterloh: Wandel gibt es nur gemeinsam - und mit Ladeinfrastruktur

Betriebsratschef Bernd Osterloh hat die Politik unterdessen erneut zu einer stärkeren Unterstützung der Autoindustrie aufgefordert. "Mindestens genauso wichtig wie Milliardenbudgets sind ein gemeinsames Verständnis für den Wandel und ausreichend Planungssicherheit", sagte Osterloh am Freitag in Wolfsburg. Dafür brauche es alle: Belegschaft, Führungskräfte, Vorstand und die Politik. "An Letztere denke ich besonders mit Blick nach Berlin und Brüssel und Dauerbrenner-Themen wie Ladeinfrastruktur und schnelles Internet."

