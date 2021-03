Stand: 25.03.2021 11:43 Uhr VW gibt bei Corona-Schnelltests für Belegschaft Gas

Der Autobauer Volkswagen aus Wolfsburg stellt allen Beschäftigten an seinen deutschen Standorten, in Niedersachsen betrifft das Wolfsburg, Hannover, Emden, Braunschweig, Salzgitter und Osnabrück, nach Ostern zwei Mal pro Woche einen Corona-Selbsttest zur Verfügung. Damit werde die bisherige Teststrategie um einen Baustein erweitert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mit. Die kostenlosen Schnelltests seien freiwillig und könnten unkompliziert selbst gemacht werden. Seit August 2020 hatte VW gemeinsam mit dem Klinikum Wolfsburg schon eigene PCR-Testkapazitäten an seinen deutschen Standorten eingerichtet.

