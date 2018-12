Stand: 28.12.2018 11:44 Uhr

VW gegen Hardware-Nachrüstung für Diesel

Volkswagen hat ablehnend auf die aktuelle Richtlinie des Bundesverkehrsministeriums zur Nachrüstung älterer Diesel-Autos reagiert. VW-Entwicklungsvorstand Frank Welsch erklärte laut NDR 1 Niedersachsen, dass alle bislang bekannten Konzepte Nachteile für die Kunden aufwiesen: mehr Verbrauch, erhöhte CO2-Emission und auch eine geringere Motorkraft.

Können Nachrüstungen Stickoxide ausreichend verringern?

Es ließen sich ohnehin nicht alle Euro-5-Fahrzeuge nachrüsten ließen, so Welsch. Zudem sei nicht sichergestellt, dass bei einer Nachrüstung auch der notwendige Richtwert von 270 Milligramm pro Kilometer unterschritten werde, um drohenden Fahrverboten in Innenstädten zu entgehen. Die neue Richtlinie schreibt den Anbietern von Nachrüst-Systemen jedoch unter anderem vor, dass der Stickoxid-Ausstoß nachgerüsteter Diesel-Fahrzeuge nicht über dem Grenzwert von 270 Mikrogramm pro Kilometer liegen darf.

VW unterstützt keine Nachrüstung

VW sieht es nach eigenen Angaben als technisch unmöglich an, ein Euro-5-Auto mit einer elf Jahre alten Motorengeneration auf den Stand eines modernen Euro-6-Fahrzeugs aufzurüsten. Darüber hinaus gibt es VW zufolge bis jetzt keine gesicherten Erkenntnisse, wie sich nachträgliche Eingriffe in das Steuerungssystem, die Komponenten und die Fahrzeugarchitektur im Dauerbetrieb langfristig auswirken. Schließlich kann VW "die Entwicklungen der Hardware-Nachrüster aus haftungsrechtlichen Gründen nicht unterstützen", teilte der Konzern laut Bayerischem Rundfunk mit. Das klang im Herbst noch anders. Damals hieß es, dass sich Volkswagen an Nachrüstungen von älteren Dieselautos finanziell beteiligen wolle.

