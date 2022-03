Stand: 21.03.2022 20:39 Uhr Nach Teile-Engpass: VW fährt Produktion im Stammwerk hoch

Schneller als ursprünglich geplant fährt Volkswagen seine Produktion im Stammwerk Wolfsburg wieder hoch. Der Grund dafür ist, dass VW wieder besser mit Fahrzeug-Bauteilen versorgt wird. Schon ab Mittwoch startet nach Angaben eines VW-Sprechers eine zweite Schicht der Golf-Produktion. In der kommenden Woche werde der Golf dann im Drei-Schicht-Betrieb produziert, um Kundenfahrzeuge so schnell wie möglich ausliefern zu können. In den folgenden Wochen werde die Produktion je nach Lage gesteuert. Wegen des Ukraine-Krieges hatten sich die Zuliefer-Probleme auch bei Volkswagen ausgeweitet.

VIDEO: Ukraine-Krieg: Teure Folgen für Automobilmarkt (5 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.03.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW