VW besorgt um Mitarbeiter und Absatzmarkt in Osteuropa Stand: 23.02.2022 15:50 Uhr Volkswagen reagiert mit Sorge auf den eskalierenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Der Konzern ist beunruhigt über die Situation seiner Märkte und Mitarbeiter in Osteuropa.

Man habe "mit Sorge und Betroffenheit die Verschärfung der Lage zur Kenntnis genommen", teilte die Konzernzentrale in Wolfsburg am Mittwoch auf Anfrage mit. VW hoffe auf eine "schnelle, friedliche Lösung auf Grundlage des internationalen Rechts". VW prüfe laufend, welche Auswirkungen es auf die Geschäfte in den betroffenen Ländern geben könne. Vor allem müsse es jetzt darum gehen, die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten.

Wichtiger Absatzmarkt von VW betroffen

Der nach Toyota größte Autokonzern der Welt betreibt auch in Russland eine Fertigung. Das Werk Kaluga befindet sich südwestlich von Moskau. Zentral- und Osteuropa sind für VW ein wichtiger Absatzmarkt. Vergangenes Jahr lieferten die VW-Marken dorthin fast 660.000 Wagen aus. Die Kernmarke Volkswagen verkaufte in den zentral- und osteuropäischen Märkten 2021 gut 206.000 Neuwagen.

VIDEO: VW und Porsche einigen sich auf Eckpunkte zum Börsengang (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.02.2022 | 15:00 Uhr