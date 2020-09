Stand: 02.09.2019 12:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

VW bekommt zweiten US-Aufseher

Dem Volkswagen-Konzern wird fast vier Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals von den US-Behörden ein zweiter Prüfer an die Seite gestellt. Das bestätigte ein VW-Sprecher, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Konzern habe das mit der US-Umweltbehörde EPA vereinbart, um wegen der damaligen Vergehen nicht von öffentlichen Aufträgen in den USA ausgeschlossen zu werden. Volkswagen bezeichnete das als wichtiges Signal. Ein Ausschluss von öffentlichen Aufträgen in den USA hätte zu Nachteilen auch in anderen Ländern führen können. Der US-Jurist Larry Thompson und sein rund 60-köpfiges Team begleiten Volkswagen seit Sommer 2017. Seine Bestellung ist Teil des Milliardenvergleichs zwischen VW und dem US-Justizministerium. Am Mittwoch legt Thompson seinen zweiten Zwischenbericht vor.

