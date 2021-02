Stand: 19.02.2021 07:31 Uhr VW bedauert Anzeige auf US-Nachrichtenportal "Breitbart"

Auf dem rechtskonservativen US-Nachrichtenportal "Breitbart" ist eine Werbeanzeige von VW erschienen, für die der Konzern im Internet viel Kritik einstecken muss. Screenshots im Netz zeigen ein grünes Exemplar des neuen E-Modells ID.3 in einer Mittelspalte der "Breitbart"-Seite. "Wir bedauern, dass es zu dieser Ausspielung kam. Volkswagen distanziert sich eindeutig von jedem extremistischen Gedankengut", erklärte VW dazu. Eine Sprecherin sagte, dass es dem Unternehmen wichtig sei, keine Anzeigen in extremistischen, diskriminierenden und die Menschenwürde verletzenden Publikationen zu schalten. Breitbart sei auf einer Liste von Publikationen, auf denen Werbeanzeigen nicht ausgespielt werden dürften und entsprechend blockiert würden, so die Sprecherin. "Wir sind dabei aufzuklären, wie diese Werbung trotz unserer klaren Vorgaben auf der Seite erscheinen konnte." Der Branchendienst "Werben & Verkaufen" hatte am Donnerstag über die umstrittene Anzeige berichtet.

