Teilemangel: VW beantragt Kurzarbeit für Stammwerk in Wolfsburg Stand: 06.09.2023 11:32 Uhr Da Bauteile fehlen, geht das Volkswagen-Werk in Wolfsburg vom 11. bis zum 29. September in Kurzarbeit. Darüber haben das Unternehmen und der Betriebsrat am Montag die Beschäftigten informiert.

Grund für die mehr als zweiwöchige Verringerung der Arbeitszeit sind fehlende Teile infolge der heftigen Unwetter in Slowenien. Der Teilemangel für die Verbrenner-Autos sei schlimmer als gedacht: Vom slowenischen Lieferanten KLS sind ab kommendem Montag nach Angaben eines VW-Sprechers keine Teile mehr zu erwarten. Bislang habe man mit den Teilen produzieren können, die der Zulieferer auf Lager hatte. Der Einkaufsvorstand Dirk Große-Loheide kündigte hinsichtlich des Teilemangels an, bis Ende September einen Plan zu haben. "Ende des Jahres ist das Thema ausgestanden", so Große-Loheide. Ein Sprecher des Wolfsburger VW-Betriebsrat nennt die Situation "ärgerlich". Vor Kurzem habe die Auftragslage für die Verbrenner-Modelle noch so gut ausgesehen, dass die Produktion auf Sonderschichten zugesteuert sei.

VW drosselt Produktion in Hannover

Wie die Kurzarbeit in Wolfsburg genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt. VW Nutzfahrzeuge in Hannover drosselt aufgrund fehlender Motorteile aus Slowenien seine Produktion. Mitte des Monats werden voraussichtlich keine Verbrenner-Fahrzeuge mehr hergestellt und das für einige Wochen, sagte ein Unternehmens-Sprecher. Kurzarbeit werde hier jedoch nicht eingeführt. Ob und in welchem Umfang weitere Volkswagen-Werke Kurzarbeit einführen müssen, ist noch unklar. Das entscheidet sich laut VW in den kommenden Tagen.

