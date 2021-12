VW baut Vorstand um und investiert Milliarden in Standorte Stand: 09.12.2021 15:28 Uhr VW-Chef Herbert Diess bleibt an der Spitze des Autokonzerns. Allerdings muss er den Bereich Vertrieb und das China-Geschäft abgeben. Das hat der Aufsichtsrat am Donnerstag entschieden.

Neuer Chef für das China-Geschäft wird demnach Ralf Brandstätter, der damit auch in den Konzernvorstand aufrückt, wie Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch am Donnerstag bei der Online-Pressekonferenz in Wolfsburg sagte. Brandstätters Nachfolger als Chef der Kernmarke VW wird Thomas Schäfer, bislang verantwortlich für die Konzernmarke Skoda. Neu in den Konzernvorstand kommt demnach die Audi-Managerin Hildegard Wortmann. Sie übernimmt den Bereich Vertrieb, den Diess damit ebenfalls abgeben muss. Diess wiederum soll in Zukunft die Verantwortung für die Tochterfirma Cariad übernehmen, die die Software für viele VW-Modelle entwickelt. Der 63-Jährige bleibt damit zuständig für die Strategie bei Zukunftsthemen wie Elektromobilität und Software, hat aber im alltäglichen operativen Geschäft weniger zu bestimmen.

VW schafft neues IT-Ressort im Vorstand

In den Konzernvorstand aufrücken soll zudem der bisherige Chefjustiziar Manfred Döss. Er beerbt die ausscheidende Rechtsvorständin Hiltrud Werner. Zudem soll die ehemalige Deutsche-Börse-Managerin Hauke Stars das neu geschaffene IT-Ressort übernehmen.

Konfrontation mit Betriebsrat

Den Personal-Entscheidungen war ein mehrwöchiger Machtkampf mit Teilen des Aufsichtsrats, insbesondere der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo, vorausgegangen. So kam es zu einer Konfrontation mit dem Betriebsrat, nachdem Diess über die womöglich nötige Streichung von mehreren Zehntausend Jobs nachgedacht gesprochen hatte. Zuvor hatte der VW-Chef nach Informationen aus Unternehmenskreisen andere Manager um weitere Einsparvorschläge gebeten - vorbei an der bei VW sehr einflussreichen Belegschaftsvertretung.

VW investiert 159 Milliarden Euro

Der Aufsichtsrat hat am Donnerstag zudem über die Investitionen in den kommenden Jahren entschieden. Bis 2026 veranschlagt der größte europäische Autohersteller Gesamtinvestitionen in Höhe von 159 Milliarden Euro. 56 Prozent davon fließen in Zukunftsthemen wie Elektromobilität, Vernetzung und Software.

Umweltschützer protestieren am Stammwerk

Unterdessen haben Greenpeace-Aktivisten am Vormittag am Stammwerk Wolfsburg für mehr Klimaschutz demonstriert. Dort stellten sie eine zwei Meter hohe und sechs Meter lange Balkenwaage auf - mit einem Verbrenner-SUV von VW auf der tiefer liegenden Waagschale. Ein von der Umweltschutz-Organisation zeitgleich veröffentlichter Report belege, dass die SUV-Strategie von VW die ohnehin enormen Kohlendioxid-Emissionen des Konzerns um weitere Millionen Tonnen steigere, sagte eine Greenpeace-Sprecherin.

