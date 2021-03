Stand: 15.03.2021 13:13 Uhr VW baut Netz eigener Batteriezellwerke in Europa auf

Europas größter Autobauer Volkswagen will in den kommenden Jahren ein Netz eigener Batteriezellfabriken aufbauen. Das kündigte VW-Technikvorstand Thomas Schmall am Montag an. Neben der derzeit entstehenden Produktion in Salzgitter sollen fünf weitere Werke für eine Selbstversorgung mit der zentralen E-Technologie hinzukommen.

Mehr in Kürze auf NDR.de.

