VW an Kartell beteiligt: EU-Kommission verhängt Millionenstrafe

Stand: 01.04.2025 19:28 Uhr

Volkswagen muss eine Strafe in Höhe von rund 127 Millionen Euro zahlen. Der Grund: Der Wolfsburger Autobauer habe sich jahrelang an einem Kartell beteiligt, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit.