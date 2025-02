VW-Zukunftspläne: Neues elektronisches Einsteiger-Modell vorgestellt Stand: 05.02.2025 15:33 Uhr Auf der ersten Betriebsversammlung in Wolfsburg seit Tarifabschluss hat VW-Markenchef Thomas Schäfer Details zu dem geplanten ersten elektrisches Einsteiger-Modell vorgestellt.

Dass Volkswagen ein weiteres E-Kleinwagen-Modell - zusätzlich zum Anfang 2026 erwarteten ID.2all plant, ist seit mehr als einem halben Jahr bekannt. Am Mittwoch hat der Konzern nun konkrete Termine und einen Einstiegspreis genannt: Demnach soll ein Showcar des neuen Modells Anfang März der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ende 2027 könnte der neue E-Kleinwagen in Serie gehen. Der Basispreis soll laut VW bei 20.000 Euro liegen - und damit noch unter dem des ID.2all, der früheren Angaben zufolge etwa 25.000 Euro kosten soll. Den Namen des neuen E-Kleinwagen nannte VW auch am Mittwoch nicht - es dürfte aber wohl auf ID.1 hinauslaufen.

VW stellt Design auf Betriebsversammlung vor

Die Beschäftigten in Wolfsburg haben im Rahmen der Betriebsversammlung einen Blick auf einen ersten Design des neuen elektrischen Modells werfen. Laut Schäfer sei der "größte Zukunftsplan" in der Geschichte von VW auf den Weg gebracht worden. Ein wichtiger Schritt dabei sei, die Elektro-Mobilität für alle attraktiv zu machen. Das vorgestellte Einsteiger-Modell mit dem Arbeitstitel ID.1 soll zusammen mit dem ID.2all preisgünstige E-Mobilität ermöglichen.

Perspektiven für den Standort Wolfsburg

Neben VW-Markenchef Thomas Schäfer sprach auch Betriebsratschefin Daniela Cavallo auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg. Die Aufgabe der beiden ist es, der Belegschaft den harten Sanierungsplan zu vermitteln, auf den sich beide Seiten kurz vor Weihnachten geeinigt haben. "Der Tarifkompromiss beinhaltet neben vielen Punktgewinnen für die Arbeitnehmerseite auch Einschnitte, die schmerzhaft sind", sagte Cavallo vor der Versammlung. Um Personalkosten zu senken, werden beispielsweise Urlaubsgeld, Bonuszahlungen und Zulagen gekürzt oder gestrichen. Auch Lohnerhöhungen gibt es vorerst nicht. Zudem soll die Tarifstruktur des Haustarifs ab 2027 an den niedrigen Branchentarif angenähert werden.

