VW-Untreue-Prozess: Urteil am Dienstag? Stand: 27.09.2021 18:25 Uhr Im Untreue-Prozess gegen drei frühere und einen amtierenden Personalmanager von Volkswagen könnte am Dienstag ein Urteil am Landgericht Braunschweig fallen.

Am Montag hat die Staatsanwaltschaft Bewährungsstrafen und Geldauflagen in dem Untreue-Prozess gefordert. Die Verteidiger der Manager plädierten dagegen auf Freisprüche. Die Vorwürfe seien unbegründet, sagte der Verteidiger von Ex-Konzernpersonalvorstand Karlheinz Blessing am Montag. Auch sein Vorgänger im wichtigen VW-Amt, Horst Neumann, wies den Untreue-Vorwurf erneut zurück.

Staatsanwaltschaft sieht Untreue-Tatverdacht erfüllt

In ihrem Plädoyer sagte die Staatsanwältin Sonja Walther zuvor, die Angeklagten hätten in Bezug auf die Bezahlung und Boni führender Betriebsräte pflichtwidrig und vorsätzlich gehandelt. Sie warf den Personalverantwortlichen beim größten europäischen Autohersteller Untreue vor - teils auch im besonders schweren Fall.

Schaden von mehr als fünf Millionen Euro

Die Führungskräfte haben nach Überzeugung der Ankläger hohen Mitgliedern des Betriebsrates zwischen 2011 und 2016 unangemessen üppige Bezüge gewährt. Laut der Staatsanwaltschaft sollen die Personalmanager Kriterien zur Gehaltsbestimmung der leitenden Betriebsräte bewusst so gewählt haben, dass scheinbar ein erhöhtes Gehalt gerechtfertigt war, obwohl dies nicht korrekt war. VW soll aufgrund von verminderten Gewinnen ein Schaden von mehr als fünf Millionen Euro entstanden sein.

Urteil am Dienstag erwartet

Die Staatsanwaltschaft fordert für die Angeklagten Bewährungsstrafen zwischen sechs Monaten und zwei Jahren. Zudem sollen die Angeklagten Geldauflagen zwischen 30.000 Euro und 1,5 Millionen Euro an gemeinnützige Vereine zahlen. Ein Urteil könnte bereits am Dienstag fallen.

