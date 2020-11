Stand: 11.10.2018 20:30 Uhr VW: Umtauschprämie für Millionen Kunden geplant

An mehr als eine Million Besitzer von Dieselautos richtet sich das Angebot des Wolfsburger Automobilkonzerns Volkswagen: Vom 1. November an will VW Umtauschprämien anbieten. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Angebot gelte für Besitzer von Euro-1- bis Euro-5-Diesel-Fahrzeugen in 14 Städten mit besonders belasteter Luft. Auch Menschen aus angrenzenden Landkreisen sowie Pendler sollen laut VW profitieren können.

Weitere Details in der kommenden Woche?

Wer seinen alten Wagen in Zahlung gibt, soll im Gegenzug Rabatt auf ein neues Auto erhalten. Die geplanten Prämien sollen im Schnitt bei etwa 4.000 Euro für Diesel der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4 liegen; für Euro-5-Diesel bei 5.000 Euro. Die Wechselprämien sollen VW zufolge jeweils abhängig vom gewählten Modell sein. Details für einzelne Modelle werden die Konzernmarken den Angaben zufolge voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlichen.

Im jüngst vorgestellten sogenannten Diesel-Konzept der Bundesregierung sind Hardware-Nachrüstungen für Euro-5-Diesel neben Umtauschaktionen als Möglichkeit vorgesehen, um die Luft in Städten mit hoher Schadstoffbelastung zu verbessern.

