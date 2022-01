VW-Skandal: Ist Schadenersatzklage verjährt oder nicht? Stand: 27.01.2022 08:49 Uhr Der Abgasskandal von Volkswagen ist heute Thema beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Es geht um die Frage nach der möglichen Verjährung im Fall eines Autokäufers.

Der Konzern aus Wolfsburg ist der Ansicht, dass der Schadenersatz nicht mehr verhandelt werden könne, weil der Mann zu spät geklagt habe. Die Vorgänge rund um manipulierte Dieselmotoren sei im September 2015 bekannt gemacht worden. Die Klage des Autokäufers sei 2019 nach der Frist von drei Jahren eingegangen und daher verjährt.

Verlängert sich Verjährungszeitraum?

Der Kläger sieht das anders - und könnte Recht bekommen. Der Mann hatte 2011 einen VW Golf mit einem manipulierten Dieselmotor gekauft. Dass eine illegale Abschalteinrichtung in seinem Wagen verbaut gewesen sei, habe er 2015 noch nicht gewusst. Weil er sich in der Zwischenzeit beim Oberlandesgericht Braunschweig zu einer Musterfeststellungsklage an- und abgemeldet habe, habe sich der Zeitraum für die Verjährung verlängert. In einem ähnlichen Fall hatte der BGH im Juli 2021 entschieden, dass es bei einem rechtzeitigen Beitritt zur Musterfeststellungsklage mehr Zeit für eine individuelle Klage gebe.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.01.2022 | 06:00 Uhr