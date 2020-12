VW-Skandal: BGH urteilt heute zur Verjährung von Klagen Stand: 17.12.2020 08:32 Uhr Gilt die allgemeine Verjährungsfrist? Der BGH will heute entscheiden, ob Diesel-Kunden im VW-Abgasskandal noch ab 2019 klagen konnten.

Bereits am Montag hatte sich abgezeichnet, dass laut Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Verjährung wohl schon Ende 2018 eingetreten war. Verhandelt wird dort ein Musterfall. Die Richter wollen dabei grundsätzlich klären, ob in der VW-Diesel-Affäre die allgemein geltende dreijährige Verjährungsfrist für Schadenersatz-Ansprüche schon im Herbst 2015 mit Bekanntwerden des Skandals begann.

9.000 Einzelklagen warten noch

Verbraucherschützer und Kläger-Anwälte sagen: Nein, die Frist konnte erst ein oder zwei Jahr später beginnen, als die Medien ausführlich über die Manipulationen berichteten. Wenn der Bundesgerichtshof das auch so sieht, dann muss sich VW mit rund 9.000 Einzelklagen auseinandersetzen, die erst später eingereicht wurden. Setzt sich VW durch, dann werden diese Klagen an den Gerichten gar nicht erst angenommen.

