VW: Rat in Braunschweig fordert Erhalt des Standorts

Der Rat der Stadt Braunschweig hat angesichts der aktuellen Situation bei Volkswagen eine Resolution beschlossen. Darin fordern die Politiker von Volkswagen ein klares Bekenntnis zum VW-Werk in Braunschweig und Arbeitsplatzgarantien für die Belegschaft. In der Sitzung am Dienstag stimmten alle Fraktionen dafür. In Braunschweig entwickeln und fertigen rund 7.000 Mitarbeiter Fahrzeugkomponenten wie Lenkungen, Batteriesysteme und Achsen. Der Rat der Stadt ist laut der Resolution überzeugt, dass das VW-Werk Braunschweig eine wichtige Rolle bei der Transformation des gesamten Volkswagen-Konzerns hin zu Zukunftstechnologien einnehmen kann. Die Stadt stehe dem Unternehmen dabei als verlässlicher Partner konstruktiv zur Seite.

