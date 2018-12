Stand: 23.12.2018 13:33 Uhr

VW: Probleme bei neuer Abgas-Software für Diesel

Bei Volkswagen gibt es Probleme bei neuer Abgas-Software für Dieselmotoren. Das hat der Konzern am Sonntag mitgeteilt und damit einen Bericht der "Bild am Sonntag" bestätigt. Nachdem bei internen Kontrollen "Auffälligkeiten verzeichnet" worden waren, sei das das Kraftfahrtbundesamt informiert worden. Laut VW handelt es sich um Dieselfahrzeuge mit 1,2-Liter-Motoren des Typs EA189. "Kurzfristig und vorsorglich wurde gemeinsam entschieden, die laufende Umsetzung der technischen Lösungen für Dieselfahrzeuge mit 1,2-Liter-Motoren des Typs EA189 zunächst auszusetzen", so das Unternehmen weiter. "Bereits für Anfang Januar sind Termine vereinbart worden, um die weitere Prüfung und Analyse gemeinsam mit Hochdruck voran zu treiben." Das Bundesverkehrsministerium teilte mit, das Problem sei bekannt. "Der Vorgang ist in Prüfung beim Kraftfahrt-Bundesamt."

Schreiben zu Diesel-Autos: KBA empfiehlt Neukauf Hallo Niedersachsen - 20.12.2018 19:30 Uhr Das Kraftfahrtbundesamt hat Besitzern von Diesel-Fahrzeugen zum Kauf eines neuen Autos geraten, nennt aber nur drei Hersteller. Für eine neutrale Behörde unangemessen, findet der ADAC.







4 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fahrverbote ab 2019

Im September 2015 war bekannt geworden, dass VW bei Millionen Dieselfahrzeugen die Abgasreinigung manipuliert hatte. Seitdem sieht sich der Wolfsburger Konzern mit zahlreichen Gerichtsverfahren konfrontiert. VW führte bald nach Bekanntwerden des Skandals Software-Updates ein, um den Schadstoff-Ausstoß zu senken. In vielen Städten werden Grenzwerte für die Luftverschmutzung überschritten. Gerichte haben deswegen für mehrere Städte Fahrverbote angeordnet, die im neuen Jahr umgesetzt werden sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.12.2018 | 14:00 Uhr