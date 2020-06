Stand: 09.06.2020 06:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

VW: Personelle Konsequenzen nach Rassismus-Vorwurf?

Wenn heute Vormittag der VW-Konzernvorstand zusammenkommt, dann geht es um ein heikles und für VW besonders peinliches Thema: Ein interner Bericht liegt vor, der sich mit einem rassistischen VW-Werbespot für den Golf 8 beschäftigt. Der Mitte Mai auf Instagram gepostete Videoclip hatte weltweit für heftige Kritik und Empörung gesorgt. Von den Konzernlenkern wird nun nicht nur erwartet, die Hintergründe zu erklären, sondern auch Konsequenzen zu ziehen.

Belegschaft ist empört

Die Belegschaft sei nach wie vor empört darüber, dass VW mitten in einer Rassismus-Debatte stecke, heißt es vom Betriebsrat. Nötig seien personelle Konsequenzen; der Vorstand dürfe die Verantwortung nicht einfach nach unten abschieben. Am Abend vor der Vorstandssitzung erfolgte der Rückzug von VW-Chef Herbert Diess von der Leitung der Kernmarke Volkswagen. Als Grund gab der Aufsichtsrat an, dass sich Diess künftig mehr auf seine Arbeit an der Konzernspitze fokussieren werde.

Video auf Twitter-Account von VW-Vertriebsvorstand

Für Diskussionen hatte VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann gesorgt: Auf seinem Twitter-Account war das rassistische Video schon Anfang Mai erschienen, dann aber wieder gelöscht worden. Auch dieser Vorgang soll von der Konzern-Revision detailliert untersucht worden sein.

Wie kam es zur Entstehung und zur Veröffentlichung?

Auf dem nur wenige Sekunden langen Werbespot für den neuen Golf ist eine große weiße Hand zu sehen, die einen schwarzen Mann von der Straße schnippt. Ganz kurz erscheint auch eine Buchstabenfolge, die das Wort Neger ergibt. Nach heftigen Reaktionen in den sozialen Netzwerken hatte sich VW Ende Mai für das Video öffentlich entschuldigt. Wie es zur Entstehung und zur Veröffentlichung des Clips kommen konnte, ist aber bislang ungeklärt.

