VW: Mit Test-Containern aus den Werksferien

Nach dem Ende der Werksferien hat der VW-Konzern besondere Corona-Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Dazu gehören auch Container für freiwillige Tests: Auf dem Werksgelände in Wolfsburg sollen in dieser Woche zwei Container in Betrieb gehen, in denen sich Mitarbeiter testen lassen können, die Covid-19-Symptome verspüren. Dazu sei eine Voranmeldung nötig, hieß es. Im Klinikum Wolfsburg können den Angaben zufolge täglich bis zu 2.000 Tests ausgewertet werden. Das Ergebnis soll am Folgetag vorliegen. In Braunschweig wurde bereits Ende Juli ein Test-Container aufgebaut. Um Infektionen zu vermeiden, soll zudem ein Teil der VW-Mitarbeiter soll nach dem Werksurlaub zwei Wochen lang von Zuhause aus arbeiten.

