VW-Konzern verkauft fast ein Viertel weniger Autos Stand: 17.06.2022 14:52 Uhr Volkswagen hat im Mai fast ein Viertel weniger Autos verkauft als im Vorjahresmonat. Der Konzern macht weiterhin Probleme bei der Chipversorgung und Corona-Beschränkungen dafür verantwortlich.

Im Mai haben alle Konzernmarken zusammen 658.300 Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang um 23,5 Prozent im Vergleich zum Mai 2021, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. In den ersten fünf Monaten gingen 3,07 Millionen Fahrzeuge an die Kunden, was ebenfalls ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum ist.

Größter Rückgang bei VW-Tochter Skoda

Vor allem auf dem wichtigen chinesischen Markt laufen die Verkäufe nach den weitreichenden Corona-Lockdowns in vielen Regionen erst wieder an. Zudem fehlen VW zufolge weiterhin ausreichend Elektronikchips. Erst im zweiten Halbjahr rechnet VW-Chef Herbert Diess jüngsten Aussagen zufolge mit etwas Entspannung, auch in China dürfte sich die Lage wieder bessern. Den höchsten Rückgang im vergangenen Monat verzeichnete die VW-Tochter Skoda mit einem Minus von 39,3 Prozent. Die Kernmarke VW Pkw verkaufte 23,3 Prozent weniger Autos. Bei Audi betrug der Rückgang 21,3 Prozent, Porsche verzeichnete 10,4 Prozent weniger Verkäufe.

