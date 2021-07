VW-Konzern stellt heute Details seiner "Strategie 2030" vor Stand: 13.07.2021 08:47 Uhr Digitalisierung und Dienstleistung sollen das zweite große Feld werden, auf das sich VW konzentrieren will. Heute präsentiert der Konzern in Wolfsburg Details seines Konzepts "New Auto".

Für die kommenden Jahre hat Europas größter Autobauer bereits zweistellige Milliardeninvestitionen zum Ausbau seines Angebotes von Elektro- und Hybridmodellen sowie einer eigenen Batteriezellfertigung eingeplant. Daneben beschäftigen die Branche zunehmend die Vernetzung der Fahrzeuge mit eigener Software und die Entwicklung neuer Service-Angebote rund um die Mobilität. Zur neuen Strategie für die Jahre bis 2030 ist bislang bekannt, dass VW in ein neues Entwicklungszentrum am Stammsitz investieren will. Für den "Campus Sandkamp" in Wolfsburg könnten rund 800 Millionen Euro veranschlagt werden, hieß es in einem Schreiben an die Belegschaft.

Videos 4 Min VW krempelt Emder Standort für Produktion von E-Autos um Eine Milliarde Euro soll der Bau sechs neuer Hallen und Logistikgebäude kosten. Und auch für die Belegschaft ändert sich viel. (19.06.2021) 4 Min

Konzern arbeitet an mehreren Großprojekten

Eine Stärkung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten ist mit Blick auf gleich mehrere Großvorhaben wichtig: Dazu gehören der Aufbau von Software-Kompetenzen, das ab 2026 geplante E-Volumenmodell "Trinity" in Wolfsburg, der ab 2025 von Audi, Porsche und Bentley verantwortete "Tesla-Fighter" in Hannover sowie das Projekt "Artemis", bei dem ein übergreifendes Bordnetz für Autos des Konzerns entwickelt wird.

Strategie trägt Handschrift von Vorstandschef Diess

Geprägt ist die neue Konzernstrategie maßgeblich von Vorstandschef Herbert Diess. Dessen Vertrag wurde gerade frühzeitig bis zum Oktober 2025 verlängert. Für den Betriebsrat, der zuletzt häufiger mit Diess aneinandergeraten war, bedeuten die ersten Eckpunkte der Technikstrategie mehr Verbindlichkeit bei personellen Umwälzungen. Es gebe jetzt einen "klaren Fahrplan für die anstehenden Veränderungen", sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo Ende vergangener Woche. Vorgesehen ist zudem ein Modernisierungsfonds, aus dem innerhalb von fünf Jahren 125 Millionen Euro in die Standorte der VW AG fließen sollen. Allgemeines Ziel: die eigene Attraktivität als Arbeitgeber steigern.

Kernmarke setzt auf Konzept "Accelerate"

Die Kernmarke Volkswagen Pkw hatte im Frühjahr eine neue Unternehmensstrategie vorgelegt. Sie heißt "Accelerate" und soll den Ausbau weiterer E-Modelle beschleunigen, ebenso wie die Einführung von Abo-Diensten und Vorbereitungen fürs autonome Fahren.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 13.07.2021 | 19:30 Uhr