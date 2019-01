Stand: 11.01.2019 12:07 Uhr

VW-Konzern knackt Zehn-Millionen-Marke

Trotz einiger Rückschläge im vergangenen Jahr hat VW seinen Absatz im vergangenen Jahr steigern können. Der Konzern lieferte 2018 weltweit 10,8 Millionen Fahrzeuge aus - ein Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Rekord in der Geschichte des Konzerns. Besonders beliebt waren nach Unternehmensangaben SUV-Modelle. Für Wachstum gesorgt haben außerdem Kunden in Brasilien und Russland, die deutlich kauffreudiger waren als im Jahr davor. Nach Informationen des NDR Regionalprogramms Hallo Niedersachsen dürfte der VW-Konzern in diesem Jahr wieder zum größten Autobauer der Welt vor Toyota aufsteigen.

VW mit Auslieferungsrekord NDR//Aktuell - 10.01.2019 16:00 Uhr Trotz Diesel-Skandals und Problemen bei der Einführung neuer Abgastests hat die Marke VW im vergangenen Jahr weltweit mehr Autos verkauft als je zuvor: 6,24 Millionen Fahrzeuge.







Premium-Marke Audi enttäuscht

Im für VW wichtigsten Land China fiel das Plus dagegen hauchdünn aus, was vor allem am Handelsstreit zwischen den USA und China liegen dürfte. Einen Rückgang um zwei Prozent gab es auch in Nordamerika. Probleme hatte VW im vergangenen Jahr auch in Europa: Wegen des neuen Abgas-Prüfverfahrens WLTP konnte der Konzern Tausende Wagen nur verspätet an seine Kunden liefern, die Absatzzahlen gingen gegen Jahresende entsprechend in den Keller. Im Heimatmarkt Deutschland lag das Minus bei 0,1 Prozent. Enttäuscht hat unterm Strich die Konzerntochter Audi, die seit Jahren zu den größten Gewinnbringern zählte. Im vergangenen Jahr hat Audi im Gegensatz zu fast allen anderen Marken weniger Autos ausgeliefert als im Vorjahr.

