VW-Haustarif: Verhandlungen für 125.000 Beschäftigte starten Stand: 24.10.2022 18:22 Uhr In Braunschweig beginnen am Dienstag Tarifverhandlungen für rund 125.000 VW-Beschäftigte. Die IG Metall fordert - wie für die gesamte deutsche Metall- und Elektroindustrie - acht Prozent mehr Geld.

Der Volkswagen-Konzern sei bisher gut durch die Krisen gekommen, sagte Thorsten Gröger, Verhandlungsführer der Gewerkschaft. Auch die Aktionäre seien mit einer Rekord-Dividende belohnt worden. Nun seien die Mitarbeitenden an der Reihe. Die IG Metall rechnet nach eigenen Angaben mit zähen Tarifgesprächen. Volkswagen signalisiere eher, dass erfolgreiche Bilanzen kein Grund für eine Lohnerhöhung seien.

VW: Hohe Preise sind nur vorübergehend

Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz argumentiert, dass die Tarifbeschäftigten bereits jährlich einen Bonus erhielten, der sich am Betriebsgewinn orientiere. Die aktuell hohen Preise seien darüber hinaus eher ein vorübergehendes Phänomen. Die Tarifrunde werde "anspruchsvoll", so VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel. Das liege an der "Vielzahl an Unsicherheiten".

Verhandlungen für Mitarbeiter an sechs VW-Standorten

Verhandelt wird für die Tarifbeschäftigten der sechs westdeutschen Volkswagen-Standorte Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Emden, Hannover und Kassel sowie für einige VW-Töchter. Die Friedenspflicht endet Ende November.

