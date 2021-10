VW: Gewinn bricht im dritten Quartal wegen Chipmangels ein Stand: 28.10.2021 09:25 Uhr Die Chipkrise hat Volkswagen im dritten Quartal 2021 ausgebremst. Das zeigen Zahlen, die der Konzern am Donnerstag mitgeteilt hat. Demnach ist der Gewinn um 12,1 Prozent gesunken.

Aufgrund der Lieferausfällen und Versorgungsengpässen sogenannter Halbleiter lieferte der Konzern in den vergangenen drei Monaten rund ein Viertel weniger Autos aus als im Vergleichsquartal 2020 inmitten der Corona-Pandemie. Besonders betroffen: die Marken Skoda und Seat. Die Verluste zeigten sich überdurchschnittlich im China-Geschäft, hieß es. "Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen einmal mehr, dass wir die Verbesserung der Produktivität im Volumenbereich jetzt konsequent vorantreiben müssen", sagte Konzernchef Herbert Diess. Er wolle den Umbau zu einer "klimaneutralen, digitalen Mobilität kraftvoll" umsetzen.

VW bleibt bei Jahresprognose

Nach Rekordgewinnen im Sommer hatte VW die Renditeerwartungen für 2021 angehoben. Trotz der Ergebnisse des dritten Quartals will das Unternehmen dabei bleiben. Denn auf Konzernebene macht VW weiter Plus. Der Betriebsgewinn von Januar bis Ende September lag mit 14,2 Milliarden Euro "weiter auf einem soliden Niveau" und über dem Vorjahreszeitraum, hieß es in der Mitteilung.

Beschäftigte bangen um ihre Jobs

Wegen des weltweiten Chipmangels, unter anderem eine Auswirkung der Corona-Pandemie, hat Volkswagen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrfach in Kurzarbeit geschickt. Durch die Kurzarbeit fallen Zuschläge für die Angestellten weg. Experten gehen davon aus, dass die Lieferengpässe für Halbleiter mindestens bis ins kommende Jahr andauern werden. Viele Beschäftigte sind in Sorge um ihre Jobs. Am kommenden Donnerstag ist eine Betriebsversammlung geplant, an der nach scharfer Kritik von Betriebsratschefin Daniela Cavallo auch Diess teilnehmen wird.

