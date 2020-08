Stand: 20.08.2020 15:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

VW: Ermittlung gegen Pötsch und Müller beendet

Die Ermittlungen gegen den VW- Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch im Zusammenhang mit dem Dieselskandal werden eingestellt. Auch gegen Ex-VW-Chef Matthias Müller werde nicht länger ermittelt, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Im Fall von Pötsch erfolge die Einstellung gegen Zahlung einer Geldauflage von 1,5 Millionen Euro. Bereits im Mai hatte das Landgericht Braunschweig ein Verfahren wegen Marktmanipulation in Bezug auf VW gegen Pötsch und VW-Vorstandschef Herbert Diess eingestellt. Damit wird von den Top-Managern des Volkswagen-Konzerns nur noch gegen Ex-Chef Martin Winterkorn ermittelt.

