VW: Diess macht mit E-Auto für Wolfsburg Druck auf Tesla Stand: 16.12.2020 13:05 Uhr Zu Beginn der Woche hat der VW-Aufsichtsrat Konzernchef Herbert Diess das Vertrauen ausgesprochen. Nun forciert dieser in Wolfsburg die E-Mobilitäts-Offensive. Der Gegner ist Tesla.

So ist früher als geplant eine Entscheidung über das "E-Volumenmodell" gefallen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Pläne sehen demnach vor, das Elektromodell ab 2025 in einer Stückzahl von bis zu 300.000 pro Jahr am Stammsitz zu bauen, hieß es aus Unternehmenskreisen. "Der Konzernsitz Wolfsburg soll mittelfristig die richtungsweisende Fabrik für die hochautomatisierte Fertigung von Elektrofahrzeugen werden", sagte ein Konzernsprecher. "Dort soll das künftig führende Elektrofahrzeug der Marke Volkswagen Pkw auf der Grundlage hoch produktiver und auch in Bezug auf Kosten wettbewerbsfähiger Standortbedingungen gebaut werden." Damit soll der Druck auf Tesla erhöht werden, denn die Amerikaner streben für die Zukunft den Bau von günstigeren Mittelklassefahrzeugen an und werden so immer mehr zum VW-Konkurrenten. Tesla baut derzeit in Brandenburg eine Großfabrik, die sogenannte Gigafactory Berlin-Brandenburg. Das Unternehmen Tesla will hier ab Juli 2021 E-Autos produzieren.

Produktionszeit pro Auto bei VW radikal reduzieren

VW setzt bei seiner Strategie auf Modernisierung und eine schnellere Produktion: Die Fertigstellung von E-Autos soll demnach in Wolfsburg um etwa die Hälfte auf zehn Stunden pro Auto reduziert werden. Das Wolfsburg-eigene E-Auto war auch eine Forderung von VW-Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh und offenbar Teil eines Kompromisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung. Der Betriebsrat hatte neue Modelle für das Werk in Wolfsburg gefordert, das zunehmend unter einer geringen Auslastung leidet. Der mittelfristige Umbau des Werks für die Elektroauto-Fertigung wie in Emden, Zwickau oder Hannover war bislang nicht vorgesehen.

Diess stärkt unternehmenseigene IT-Sparte

Diess sieht zudem in der Software für Elektroautos einen wichtigen Faktor im Kampf um Anteile auf dem Elektromobilitäts-Markt. Auch hier ist Tesla viel weiter als Volkswagen. Diess kündigte deshalb auf einer Managementtagung an, mittelfristig ein Vorstandsressort IT einzuführen. Vor allem aber durch den Ausbau der VW-eigenen Software-Entwicklung sollen mehr Systeme in Autos und Anlagen aus dem eigenen Konzern kommen und so die Abhängigkeit von fremden Software-Plattformen reduzieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.12.2020 | 13:30 Uhr