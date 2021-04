VW-Dieselaffäre: Ermittler klagen 15 weitere Manager an Stand: 24.04.2021 10:02 Uhr Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat in der Dieselaffäre bei VW 15 weitere Personen angeklagt. Betroffen sind Mitarbeitende in Spitzenpositionen des Konzerns sowie eines Zulieferbetriebes.

Den Beschuldigten werden Beihilfe zum Betrug in Tateinheit mit Steuerhinterziehung, Beihilfe zu mittelbarer Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Ob die Anklagen zugelassen werden, entscheidet das Landgericht Braunschweig. Ein Gerichtssprecher bestätigte den Eingang der Akten. Dabei soll es sich um mehr als 1.500 Seiten handeln.

Winterkorn ab September vor Gericht

Der Prozess gegen Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und vier andere Manager war zuletzt Corona-bedingt in den September verschoben worden. Ihnen wird unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug zur Last gelegt. Nach Überzeugung der Ermittler war die Führungsriege maßgeblich dafür verantwortlich, dass Behörden und Kunden in Europa und den USA mit Hilfe einer unzulässigen Software in Dieselfahrzeugen getäuscht wurden.

