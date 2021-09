VW-Diesel-Skandal: Verteidiger wollen Anklage erwidern Stand: 21.09.2021 08:35 Uhr Vor dem Landgericht Braunschweig wird heute der Prozess gegen vier ehemaligen VW-Manager im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre fortgesetzt. Ihre Anwälte wollen auf die Anklageschrift reagieren.

Begonnen hat der Prozess gegen die vier Ex-Manager und Ingenieure in der vergangenen Woche. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem gewerbs- und bandenmäßigen Betrug mit manipulierter Software in Millionen Autos vor. Das Landgericht hat 133 Verhandlungstage bis 2023 angesetzt. Wegen des großen öffentlichen Interesses wird der Prozess zunächst in der Stadthalle Braunschweig verhandelt.

Videos 1 Min VW-Prozess beginnt in Braunschweig Vier Angeklagte müssen sich seit Donnerstag vor Gericht verantworten. Martin Winterkorn ist wegen Krankheit nicht dabei. (16.09.2021) 1 Min

Wusste Neußer schon früh Bescheid?

In dem Verfahren geht es um die strafrechtliche Aufarbeitung eines der größten Industrie-Skandale und die Verantwortung in den Chefetagen von Volkswagen. Angeklagt ist unter anderem Heinz-Jakob Neußer. Als Vorstandsmitglied war er für die Motorenentwicklung der Marke VW zuständig und gilt als Schlüsselfigur im Dieselskandal. Er soll schon frühzeitig von der Betrugs-Software gewusst haben.

Winterkorn fehlt - und war dennoch Thema

Eigentlich sollte es in dem Prozess auch um die Rolle des ehemaligen VW-Chefs Martin Winterkorn in der Dieselaffäre gehen. Wegen gesundheitlicher Probleme nach einer Operation sitzt er jedoch im Moment noch nicht auf der Anklagebank: Der Verfahrensteil gegen Winterkorn wurde vom Gericht abgetrennt und soll zu einem späteren Zeitpunkt starten. Wann genau, ist noch unklar. Doch bereits am ersten Prozesstag war Winterkorns Rolle Thema: Die Ankläger hoben die aus ihrer Sicht klare Mitverantwortung des Ex-Konzernchefs hervor. Er soll von der Betrugs-Software gewusst, die Rechtsverstöße aber verschwiegen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.09.2021 | 08:30 Uhr