VW-Chef Diess gibt Führung der Kernmarke ab

VW-Konzernchef Herbert Diess gibt die Leitung der Kernmarke Volkswagen an den bisherigen Co-Geschäftsführer Ralf Brandstätter ab. Die Marke werde ab 1. Juli von Brandstätter geführt, teilte der Aufsichtsrat nach einer außerordentlichen Sitzung am Montag in Wolfsburg mit. Diess, der als Vorsitzender des Markenvorstands wegen Technikproblemen in die Kritik geraten war, soll damit nun "mehr Freiraum für seine Aufgaben als Konzernchef" bekommen, heißt es.

Videos 03:46 NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen VW-Aufsichtsrat befasst sich mit Golf-Problemen NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Konzernchef Herbert Diess musste bei der VW-Aufsichtsratsitzung Rede und Antwort stehen: Nur jeder dritte Golf 8 läuft ohne technischen Fehler vom Band. In der Kritik steht auch ein VW-Werbevideo. Video (03:46 min)

Fokus auf Aufgaben an der Konzernspitze

Im Konzernvorstand soll Diess aber nach wie vor die Gesamtverantwortung für den Bereich Volkswagen Pkw sowie die sogenannte Markengruppe Volumen (VW, Seat, Skoda) innehaben. "Ziel ist eine stärkere Fokussierung auf die jeweiligen Aufgaben an der Spitze von Konzern und Marke in der laufenden Transformationsphase der Automobilindustrie", teilte der Aufsichtsrat mit.

Wachsender Druck auf Diess

In den vergangenen Wochen war der Druck auf Diess gewachsen. Der Betriebsrat hatte gefordert, Diess müsse die Schwierigkeiten bei der Produktion des Golf 8 und beim neuen E-Auto ID.3 zur Chefsache machen. Hinzu kam Kritik am gesamten Management: Nach einem rassistischen Golf-Werbevideo gab es einen Aufschrei der Empörung in den sozialen Medien und in der gesamten Öffentlichkeit. Volkswagen-Mitarbeiter sollen "massiv besorgt" gewesen sein wegen des Bildes, das VW abgebe, hieß in einem offenen Brief der IG-Metall-Vertrauensleute bei VW. Auch habe sich der Konzern zu spät für den Clip entschuldigt, so die Kritik.

