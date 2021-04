VW-Betriebsratschef Osterloh gibt seinen Posten ab Stand: 23.04.2021 09:57 Uhr Der langjährige VW-Konzern-Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh wechselt die Seiten. Der 64-Jährige verlässt die Konzernzentrale und wird Personalvorstand der Lkw-Tochter Traton.

VW bestätigte am Vormittag entsprechende Informationen des NDR in Niedersachsen. Demnach soll der Wechsel bereits zum 1. Mai vollzogen werden. Es habe ein entsprechendes Angebot gegeben, das Osterloh nun "rechtzeitig" vor der Vorbereitung der nächsten Wahlen für die Belegschaftsvertreter im obersten Kontrollgremium sowie im Betriebsrat des Autobauers annehmen wolle, teilte der Konzern mit. Beide Wahlen stehen 2022 an - daher werde jetzt ein "Generationswechsel" eingeleitet. Zuvor hatte es geheißen, dass Osterloh bei den Betriebsratswahlen 2022 noch einmal antreten wolle.

Videos 1 Min Osterloh: "Ich habe keine Angst vor Elon Musk" VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh spricht über die Leistungsgesellschaft, junge Arbeitnehmer und Tesla-Chef Elon Musk. 1 Min

Cavallo gilt als leiser und zurückhaltender

Nachfolgen auf Osterloh soll seine bisherige Stellvertreterin Daniela Cavallo. Die 46-Jährige soll auch Osterlohs Platz im VW-Aufsichtsrat einnehmen - ein Schlüsselposten für die Arbeitnehmerseite. "Nötige Schritte für ihre Bestellung über das Registergericht sind bereits eingeleitet", teilte VW mit. Für Volkswagen und seinen einflussreichen Betriebsrat bedeutet der Wechsel an der Spitze einen radikalen Kulturwandel. In keinem anderen Autokonzern steht eine Frau an der Spitze der Arbeitnehmer. Cavallo gilt als durchsetzungsstark, aber deutlich leiser und zurückhaltender als der selbstbewusste Osterloh.

Streit mit VW-Konzernchef Diess

Osterloh ist seit 44 Jahren bei Volkswagen tätig. Er wurde oft als mächtigster Betriebsrat Deutschlands betitelt, immer wieder hatte er auch öffentlich erbittert mit VW-Konzernchef Herbert Diess und dessen Vorgängern gestritten. Auf den Kurs bei Volkswagen hatte Osterloh erheblichen Einfluss.

