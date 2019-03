Stand: 20.03.2019 11:07 Uhr

VW-Betriebsrat fordert Jobgarantie bis 2028

Bei der Betriebsversammlung von Volkswagen hat Betriebsratschef Bernd Osterloh heute eine längere Beschäftigungsgarantie für alle VW-Mitarbeiter in Deutschland gefordert. Konkret sagte er, dass es bis 2028 keine betriebsbedingten Kündigungen geben dürfe. Bisher gilt diese Zusage des Unternehmens für die meisten VW-Mitarbeiter nur bis 2025. Volkswagen hatte kürzlich angekündigt, bis zu 7.000 zusätzliche Arbeitsplätze zu streichen. Grund ist der Schwenk des Autobauers hin zu mehr digitaler Technik und Elektromobilität. Ab 2023 sollen die Kosten weiter für den Autobauer sinken - und die Gewinnverbesserung um 5,9 Milliarden Euro jährlich steigen. VW will für dieses Ziel unter anderem Material einsparen und die Anzahl der Modelle verringern. Stellen beim altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeitern sollen zudem nicht neu besetzt werden.

Videos 00:50 VW: "Wir bereiten uns auf den Wettbewerb vor" Digitalisierung und Elektromobilität: Ralf Brandstätter (Vorstand VW) nennt den Wettbewerbsdruck durch die Transformation der Automobilbranche als ursächlich für den Stellenabbau bei VW. Video (00:50 min)

Betriebsrat will Zusagen des Vorstands

Osterloh hatte bereits vorab klar gemacht, dass ein "Streich-Programm" mit ihm nicht zu machen sei. Der VW-Vorstand müsse erst einmal seine massiven Managementfehler aus den vergangenen Jahren erklären - allein die Probleme mit dem Abgastest WLTP hätten laut Betriebsrat eine Milliarde Euro verbrannt. Außerdem erwartet die bei VW traditionell starke Arbeitnehmervertretung Zusagen für mehr Zukunftsarbeitsplätze, zum Beispiel im IT-Bereich - Mitarbeiter müssten entsprechend weitergebildet werden.

Zu der Betriebsversammlung heute in Wolfsburg wurden bis zu 20.000 Mitarbeiter erwartet. Teilnehmer berichteten, dass der Andrang deutlich größer sei als sonst: Halle 11 im Stammwerk habe geschlossen werden müssen. Viele verfolgten die Versammlung von draußen über Bildschirme. Bis der Vorstand alle Fragen beantwortet hat, dürften mehrere Stunden vergehen.

Einsparungen zugunsten der Elektromobilität

In den kommenden fünf Jahren sollen bei Volkswagen zusätzlich 5.000 bis 7.000 Stellen wegfallen, ab 2023 sollen so die Kosten weiter sinken und der Gewinn um 5,9 Milliarden Euro jährlich steigen. Ziel des Vorstands ist es, finanziellen Spielraum zu gewinnen, um zusätzliches Geld in die Neuausrichtung auf Elektromobiliät stecken zu können.

