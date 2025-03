VW: Belegschaft erhält zum vorerst letzten Mal volle Prämie Stand: 10.03.2025 09:18 Uhr Rund 120.000 Mitarbeitende des Wolfsburger Autobauers VW bekommen in diesem Jahr zum vorerst letzten Mal einen ungekürzten Bonus. Darauf hatten sich der Konzern und die Gewerkschaft IG Metall Ende 2024 geeinigt.

Wie hoch der Bonus für die Belegschaft in Deutschland in diesem Jahr ausfällt, ist noch offen. Ausschlaggebend ist der Gewinn, den VW mit seinen Marken VW Pkw und VW Nutzfahrzeuge in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 eingefahren hat. Die Ergebnisse für 2024 will Volkswagen am Dienstag präsentieren. Im vergangenen Jahr hatte VW 4.735 Euro pro Mitarbeiter ausgezahlt. Für 2024 hatte das Wolfsburger Unternehmen seine Gewinnerwartung mehrmals nach unten korrigiert. Zuletzt ging man von einem operativen Gewinn von 18 Milliarden Euro aus.

Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter ausgesetzt

Ende des vergangenen Jahres hatten sich VW und die Gewerkschaft IG Metall nach zähen Verhandlungen auf einen Sparkurs geeinigt. Zuvor hatte Volkswagen einen Gewinneinbruch von 63,7 Prozent bekanntgegeben. Im Rahmen der Tarif-Vereinbarung wurde auch beschlossen, die Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter zeitweise auszusetzen. Nach Angaben der IG Metall gilt diese Regelung aber erst ab 2026. Ab 2028 soll die Prämie demnach dann wieder stufenweise auf das alte Niveau ansteigen.

