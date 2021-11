VW: Aufstand gegen Betriebsratschefin Cavallo Stand: 24.11.2021 22:06 Uhr Dicke Luft im Betriebsrat von Volkswagen. Eine Gruppe um die Arbeitnehmervertreter Norbert Lem und Michael Maginski haben Betriebsratschefin Daniela Cavallo heftig angegriffen.

In einem Brief, der unter anderem an die VW-Hauptaktionäre der Familien Porsche und Piëch sowie an Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) adressiert war, kritisierten sie die Betriebsratsspitze um die Vorsitzende Cavallo scharf. Man wolle die Großeigentümer "aus gegebenem Anlass" darauf aufmerksam machen, dass man den "rufschädigenden und Aktienkurs-beeinflussenden Irrweg des aktuellen Betriebsrates nicht mehr mittragen" könne.

Lem sieht im Betriebsrat Rückhalt für Diess

Dabei geht es ihnen vor allem um den Umgang mit Vorstand Herbert Diess. Es werde der Eindruck erweckt, der Betriebsrat stehe nicht hinter dem Konzernchef - das sei "in weiten Teilen negativ konstruiert". Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte Lem, das gewisse Kreise den Konzernchef so schnell wie möglich abgelöst sehen wollen. "Aber der Rückhalt für Diess ist auch bei vielen Mitarbeitern durchaus hoch, und viele finden seinen Kurs richtig", sagte Lem. Die Kritik an Diess werde zu pauschal dargestellt.

Die Gründer der Liste "Wir für Euch" wollen bei den Betriebsratswahlen im Frühjahr 2022 gegen die IG-Metall-Fraktion antreten.

