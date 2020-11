Stand: 13.11.2020 07:31 Uhr VW-Aufsichtsrat berät über künftige Investitionen

Der Aufsichtsrat von Volkswagen entscheidet heute über Details der geplanten Investitionen in den kommenden fünf Jahren. Dabei soll es um Ausgaben für die E-Mobilität, das autonome Fahren und Mittel für die einzelnen Marken gehen. Die Beschlüsse könnten sich weitreichend auf die einzelnen Standorte und ihre Arbeitsplätze auswirken. Im vergangenen Jahr hatten die Planer eine Gesamtsumme von rund 150 Milliarden Euro bis einschließlich 2024 freigegeben. Der Volkswagen-Konzern steuert seine Investitionen seit jeher in einer rollierenden Fünfjahresplanung. Die Entscheidungen werden dabei jeweils in der November-Sitzung des Aufsichsrates abgesegnet.

