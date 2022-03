Stand: 30.03.2022 08:24 Uhr Urteil im Prozess gegen Göttinger Professor erwartet

Im Prozess gegen einen Professor der Universität Göttingen wegen Nötigung soll heute am Landgericht Göttingen das Urteil gesprochen werden. Der 58-Jährige soll zwei Doktorandinnen und eine Labormitarbeiterin mehrfach in sein Büro bestellt und ihnen dort unter anderem mit einem Stock auf den Po geschlagen haben. Die Taten sollen sich zwischen Mitte Juli 2014 und April 2017 ereignet haben. Der Angeklagte war in leitender Funktion an der Universität beschäftigt. Zuletzt hatte ihn eine Hauptzeugin mit ihren Aussagen schwer belastet.Sollte der Mann zu einer Haftstrafe von über einem Jahr verurteilt werden, würde er automatisch seinen Beamtenstatus verlieren.

30.03.2022