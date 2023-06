Urteil: Wolfsburgs Ex-Polizeichef Podehl verliert Pension Stand: 29.06.2023 11:09 Uhr Wolfsburgs Ex-Polizeichef Hans-Ulrich Podehl soll die Pension gestrichen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Braunschweig entschieden. Hintergrund ist eine Verurteilung wegen Bestechlichkeit.

"Die Kammer hat mit ihrem Urteil die schwerste Disziplinarmaßnahme, eine Aberkennung des Ruhegehalts, verhängt", sagte Lena Rühling, Sprecherin des Verwaltungsgerichts, der "Braunschweiger Zeitung". Demnach fand der Prozess in öffentlicher Verhandlung am Mittwoch vor der Disziplinarkammer statt.

Beförderung gegen sexuelle Handlungen

Podehl war im September 2019 von dem Landgericht Braunschweig wegen Bestechlichkeit zu einer Geldstrafe in Höhe von 11.400 Euro verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er einer Mitarbeiterin des Landeskriminalamts (LKA) eine Stelle in Aussicht gestellt und sie in diesem Zusammenhang gefragt hatte, ob sie zu sexuellen Handlungen bereit sei. Podehl hatte die Vorwürfe stets abgestritten und Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte diese zurückgewiesen.

Innenministerium lehnte mildere Maßnahme ab

Die Verfehlungen des 67-Jährigen wurden nun auch disziplinarrechtlich geahndet. Kläger in dem Verfahren war das Land Niedersachsen als Dienstherr, vertreten durch das Innenministerium. Verhandelt wurde unter anderem, ob eine mildere Maßnahme - wie eine Degradierung - angemessen gewesen wäre. Dies lehnte das Innenministerium laut "Braunschweiger Zeitung" jedoch ab. Podehl kann vor dem Oberverwaltungsgericht noch Revision einlegen.

