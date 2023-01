Stand: 20.01.2023 16:09 Uhr Ursache für nächtliches Glockengeläut in Braunschweig geklärt

Die Ursache für das rätselhafte Glockengeläut in Braunschweig ist geklärt. Ein technischer Defekt habe die Anlage der Paulikirche in der Nacht zum Mittwoch aktiviert, teilte Pfarrer Mirko Gremse mit. Das Glockengeläut um Mitternacht hatte Anwohner geweckt. Auch die Polizei war erschienen, weil ein Einbruch nicht ausgeschlossen werden konnte. Das Geläut endete nach 15 Minuten von selbst. Eine Fachfirma fand nun den Fehler in einem elektronischen Bauteil.

