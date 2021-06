Unwetter mit Starkregen überfluten Straßen in Niedersachsen Stand: 05.06.2021 19:25 Uhr An mehreren Orten in Niedersachsen hat es am Sonnabend Gewitter mit kräftigen Regenfällen gegeben. Das führte unter anderem zu Überschwemmungen und vollgelaufenenen Kellern.

In der Region Hannover mussten die Feuerwehren gleich in mehreren Orten ausrücken. Allein in Springe wurden 14 Einsätze gemeldet, da Wasser in Häuser gelaufen war. Nach Angaben der Rettungskräfte waren in einem Ortsteil Straßen überflutet und teilweise durch Schlamm unpassierbar.

Laatzen: Menschen in Fußgängertunnel eingeschlossen

Auch über Laatzen entlud sich am Sonnabend ein Gewitter mit starken Regenfällen. Die Laatzener Ortsfeuerwehr verzeichnete bis zum späten Nachmittag 33 Einsätze. Die Einsatzkräfte retteten eine Seniorin aus einer Fußgängerpassage. Die Passage sei von beiden Seiten regelrecht voll Wasser gelaufen, so die Feuerwehr. In einem Fußgängertunnel waren Jugendliche zusammen mit einer 82-jährigen Frau vom steigenden Wasser eingeschlossen. Laut Feuerwehr stand das Wasser dort etwa 30 Zentimeter hoch. In einigen Straßenzügen liefen auch die Keller voll Wasser.

Starkregen überfordert Kanalisation in Löningen

Bereits am Morgen hatte ein Unwetter die Stadt Löningen im Landkreis Cloppenburg getroffen. Nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle in Oldenburg konnte die Kanalisation das Wasser an vielen Stellen nicht fassen. Deshalb liefen auch dort die Keller voll.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2021 | 18:00 Uhr