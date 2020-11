Stand: 11.11.2020 15:20 Uhr Untreue: Ex-Geschäftsführer von Pflegedienst vor Gericht

Ein früherer Geschäftsführer eines Pflegedienstes aus dem Landkreis Northeim muss sich ab Ende November vor dem Amtsgericht Northeim verantworten. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat den 45-Jährigen wegen Untreue in 111 Fällen sowie Urkundenfälschung in zwei weiteren Fällen angeklagt. Der Mann soll zwischen 2015 und 2018 von einem Betriebskonto Geld für private Zwecke abgehoben haben. Außerdem habe er auf Betriebskosten Spiele für sein Handy gekauft, heißt es in der Anklage. Dem Pflegedienst sei insgesamt ein Schaden von rund 72.000 Euro entstanden. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe.

