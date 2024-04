Stand: 08.04.2024 10:16 Uhr Unkontrollierte Explosion: Mehrere Verletzte bei Feuerwerk

Auf dem Ostervolksfest in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sind sechs Menschen bei einer Explosion von Feuerwerkskörpern verletzt worden. Drei von ihnen wurden mit Knalltraumata und oberflächlichen Wunden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei bestätigte. Demnach detonierte am Samstagabend auf dem Tanzwerder ein Teil des großen Feuerwerks bereits am Boden. Die Polizei geht von einem technischen Fehler aus. Durch die Detonation sei keine Panik ausgebrochen. Als die Feuerwehr etwas später eintraf, um das Gebiet zu untersuchen, sei die Lage stabil und übersichtlich gewesen, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min