Stand: 29.11.2020 15:01 Uhr Universität Göttingen: Millionen für neuen Forschungsbereich

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert ab dem 1. Januar 2021 einen neuen Sonderforschungsbereich der Mathematik an der Uni Göttingen mit rund neun Millionen Euro. Wie die Universität mitteilte, erhalten insgesamt 27 Forschende aus den Bereichen Mathematik, Physik, Chemie und Medizin sowie zwei Max-Planck-Institute die Gelder über vier Jahre. Unter dem Titel "Mathematik des Experiments: Die Herausforderung indirekter Messungen in den Naturwissenschaften" forschen sie in insgesamt 16 wissenschaftlichen Projekten. Die Forscherinnen und Forscher aus der Mathematik und den Naturwissenschaften untersuchen gemeinsam bestimmte experimentelle Daten. Ziel ist die Erstellung von exakten mathematischen Modellen, um Daten aus naturwissenschaftlichen Experimenten genauer untersuchen zu können. Diese Modelle könnten von der Biophysik bis zur Astronomie eingesetzt werden, hieß es.

