Stand: 27.08.2021 09:14 Uhr Uni Göttingen zählt zu den besten Hochschulen weltweit

Die Universität Göttingen hat in einer renommierten weltweiten Rangliste erneut einen guten Platz belegt. Im aktuellen "Academic Ranking of World Universities" kam die Uni Göttingen unter die besten 150 Hochschulen weltweit und auf Platz Fünf der deutschen Universitäten. Bei dem sogenannten Shanghai-Ranking wird die Forschungsleistung einer Universität bewertet. Göttingen ist die einzige niedersächsische Universität in den Top-Ten Deutschlands. Die TU Braunschweig kam national unter die besten 50 und international unter die besten 800.

