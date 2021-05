Stand: 26.05.2021 20:51 Uhr Uni Göttingen baut Forschungsbereich mit Gewächshaus

Die Georg-August-Universität Göttingen investiert 13 Millionen Euro in ein Gewächshauskomplex für die Agrarwissenschaften am Nordcampus. Neben einem Forschungsgebäude mit Klimakammern, in denen sich Pflanzen unter speziellen Umweltbedingungen untersuchen lassen, wird auch ein 44 Meter langes und fünf Meter hohes Gewächshaus gebaut. Dieses soll so unterteilt werden, dass verschiedene Versuche unter einem Dach stattfinden können. In weiteren Bauabschnitten sind noch drei weitere Gewächshäuser geplant.

