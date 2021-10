Uni Göttingen: Weil diskutiert mit Forschungselite Stand: 04.10.2021 19:00 Uhr An der Universität Göttingen tauscht sich in diesen Stunden das Who-is-Who der dortigen Spitzenforschung mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) aus. Thema: 75 Jahre niedersächsische Forschung.

In 75 Jahre Niedersachsen hat die Forschung im Land viele wegweisende Impulse für Deutschland, Europa und die Welt geliefert. Aber welche Wege müssen Wissenschaft und Politik gemeinsam gehen, um das Innovationspotenzial Niedersachsens auch in Zukunft weiter auszubauen und für die Gesamtgesellschaft nutzbar zu machen? Darum geht es in der Diskussion, die live im Internet übertragen wird.

Viele hochkarätige Diskussionsteilnehmende

Die Universität Göttingen wird vertreten durch Präsident Metin Tolan, die Dynamikforscherin Viola Priesemann und die Studierendenvertreterin Pippa Schneider. Außerdem mit dabei sind der Direktor des Max-Planck-Instituts für Biophysikalische Chemie, Stefan Hell, Claudia Wiesemann von der Universitätsmedizin Göttingen, sowie der Chef der Satorius AG, Joachim Kreuzburg.

