Stand: 23.12.2020 11:52 Uhr Ungewöhnlich hohe Radon-Werte in Städten im Harz

Das Land hat drei Gemeinden im Süden Niedersachsens mit besonders hohem Radon-Aufkommen als Vorsorgegebiete ausgewiesen. Dort werde der Grenzwert des Gases wohl überschritten, teilte das Umweltministerium mit. Radon kann in hohen Dosen die Lunge schädigen. Das Gas kommt natürlicherweise im Boden vor und gelangt an manchen undichten Stellen in Gebäude. In Goslar, Clausthal-Zellerfeld und Braunlage müssen Arbeitgeber nun regelmäßig die Radon-Werte in Räumen messen und an die zuständige Behörde melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.12.2020 | 12:00 Uhr