Ungeeignet fürs Autofahren: Sollten Ärzte Betreffende melden? Stand: 23.01.2023 10:32 Uhr Beim Verkehrsgerichtstag 2023 in Goslar diskutieren Experten am Mittwoch unter anderem über die Frage, ob es eine Meldepflicht für Personen geben sollte, die nicht fahrtauglich sind.

Automobilverbände haben sich dagegen ausgesprochen, dass Ärzte fahruntaugliche Personen an die Behörden melden sollten.

So befürchtet zum Beispiel der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC), dass eine Meldepflicht das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient stark gefährden könnte. "Wenn sie wissen, dass ich danach eine Behörde einschalte und ihnen den Führerschein wegnehme, ist das Vertrauensverhältnis weg", sagte Hausarzt Carsten Gieseking aus dem Landkreis Gifhorn dem NDR in Niedersachsen.

Automobilclub: Seh- und Reaktionstests hilfreich

Laut dem ADAC ist zudem nicht jeder Befund mit Blick auf die Fahreignung eindeutig. Regelmäßige freiwillige Seh- und Reaktionstests oder auch Pkw-Sicherheitstrainings seien allerdings hilfreich. In Ausnahmefällen hätten Ärztinnen und Ärzte zudem jetzt schon die Möglichkeit, fahrungeeignete Personen den Behörden zu melden, wenn sie "Gefahr in Verzug" sehen, so der Automobilclub von Deutschland (AVD).

Weiteres Thema: Promillegrenze bei E-Scooter-Fahrern

Weitere Themen beim Verkehrsgerichtstag sind unter anderem die Promillegrenze bei E-Scooter-Fahrern und die Haftungsfrage bei Autos, die per künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert sind. Am Ende des Kongresses geben die Experten Empfehlungen an den Gesetzgeber ab. Der Verkehrsgerichtstag beginnt am Mittwoch und endet am Freitag.

