Stand: 11.01.2024 10:47 Uhr Unfall mit zwei Schwerverletzten - mutmaßlicher Verursacher flüchtet

In Salzgitter-Lebenstedt sind am Mittwochabend zwei Autos frontal kollidiert. Der 27-jährige Fahrer des einen Wagens wurde dabei leicht verletzt. Der gleichaltrige Fahrer des anderen Autos und dessen 21-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der leicht verletzte, mutmaßliche Unfallverursacher offenbar Alkohol getrunken hatte. Er verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Auf dem Weg zur Blutentnahme gelang es ihm, aus dem Rettungswagen zu flüchten. Trotz sofortiger Fahndung konnte er bisher nicht gefunden werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.01.2024 | 09:30 Uhr