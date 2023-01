Stand: 23.01.2023 21:51 Uhr Unfall mit vier Lkw auf der A2 bei Braunschweig

Auf der A2 sind am Montag bei einem Unfall mit vier beteiligten Lkw und einem Kleintransporter zwei Menschen verletzt worden. Unter den Unfall-Fahrzeugen sei auch ein Schwertransporter gewesen, der Kleintransporter war dessen Begleitfahrzeug, teilte die Polizei mit. An allen Lastwagen sei erheblicher Sachschaden entstanden. Drei Lkw mussten abgeschleppt werden, dadurch staute sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Ost und Kreuz Braunschweig-Nord mehrere Kilometer. Einer der Verletzten kam in ein Krankenhaus.

